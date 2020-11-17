Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim

UYARI YAPILDI

Ekipler, Manisa Uncubozköy Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde dronla denetim yaptı. Ayrıca ekipler, resmi polis otosuyla şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.