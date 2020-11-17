VAKALAR ARALIK AYINDA ARTACAKTIR

Özen, "İstanbul'da özellikle vakalar çok yoğun, vatandaşın böyle yasaklara gerek kalmadan kendi rızasıyla önlem alması gerekiyor. Bu durumda aralık ayıyla birlikte daha da artacaktır. Aralık ve ocak aylarında grip mevsimine giriyoruz vakalar karışabilir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının vaka hızını kesmekten faydası olacaktır. Vaka sayılarındaki hızlı yükseliş hastalerin yükünü artırıyor. Aslında bütün dünyada aynı anda 15-20 gün yasak kararı alınırsa bu işi bitiririz." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, dünya genelinde henüz onay almış bir Kovid-19 aşısı olmadığını belirtti.

"BU KIŞ AĞIR GEÇECEK"

Prof. Dr. Erk, "Bugün bile aşının onay almış olsa bile üretilmesi, dağıtılması, uygulanması en azından 3-4 ay gibi bir süre alır. O yüzden aşı çıktı, aşı geliyor diye bir rehavete kapılmamak lazım. Bu sonbahar ve kış oldukça ağır ve çetin geçecek. Bu nedenle biz kişisel olarak önlemler almaya sıkı sıkıya devam etmeliyiz. Her zaman söylediğim gibi 3M yani maske, mesafei musluk herkesin bu önlemlere dikkat etmesi lazım. Herkes bu önelmelere dikkat etse aşılar kadar koruyucu olur. Bağışıklık sistemini de üst düzeyde tutacak bir beslenme ve yaşam şekliyle bu pandemiden herkesin bir şekilde korunması mümkün.

Maalesef herkes tamamıyla bu önlemlere riayet etmiyor. Özellikle gençlerde 'bana bir şey olmaz anlayışı var' o neden bu anlayışı bir kenara bırakmalı hem kendimizi hem de yanımızda olan insanları düşünerek önelmelere devam etmeliyiz. Aşının etkin bir şekilde hayatımıza girmesinin en az 4-5 ay kadar bir süre alacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.