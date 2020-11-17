Kırklareli'de 650 haneli bir köy karantinaya alındı

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Lüleburgaz'a bağlı ve vaka sayılarının artış gösterdiği 650 haneli Sakızköy, 14 gün boyunca karantina altına alındı. Karantina nedeniyle köyün giriş ve çıkışına jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Uygulama nedeniyle köye gelenlerin giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Sağlık ve filyasyon ekipleri köye giderek vatandaşları kontrol ediyor. Köyde karantina altında bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.



