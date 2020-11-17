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Kırklareli'de 650 haneli bir köy karantinaya alındı

 ilçesinde uygulamasındaki yoğunluk haritası kırmızıya döndü. Lüleburgaz'a bağlı ve vaka sayılarının artış gösterdiği 650 haneli Sakızköy, 14 gün boyunca karantina altına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Kırklareli'de 650 haneli bir köy karantinaya alındı

'de vakalarının son günlerde artış gösterdiği iller arasında bulunan 'nin ilçesinde uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya döndü. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in vaka sayılarının en üst seviyeye çıktığını açıkladığı il genelinde tedbirler artırıldı.

Kentin en çok vaka görülen Lüleburgaz ilçesinde sık sık , ve temizlik konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Denetim ekipleri de iş yerlerinde kontrollerini sürdürüp, Covid-19 tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol ediyor.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Lüleburgaz'a bağlı ve vaka sayılarının artış gösterdiği 650 haneli Sakızköy, 14 gün boyunca karantina altına alındı. Karantina nedeniyle köyün giriş ve çıkışına jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Uygulama nedeniyle köye gelenlerin giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Sağlık ve filyasyon ekipleri köye giderek vatandaşları kontrol ediyor. Köyde karantina altında bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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