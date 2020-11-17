17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yürekleri yakan olay! Yükü çekemeyen atı insafsızca kırbaçladı

Bursa'da yürekleri yakan olay! Yükü çekemeyen atı insafsızca kırbaçladı

'da, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Bursa'da yürekleri yakan olay! Yükü çekemeyen atı insafsızca kırbaçladı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde, meydana geldi.

Bursa'da yürekleri yakan olay! Yükü çekemeyen atı insafsızca kırbaçladı

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti.

Bursa'da yürekleri yakan olay! Yükü çekemeyen atı insafsızca kırbaçladı

Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bursa'da yürekleri yakan olay! Yükü çekemeyen atı insafsızca kırbaçladı

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA