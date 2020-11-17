Antalya'da polisi alarma geçiren olay! Hemen kazı yapıldı

"ÇOK ACI ÇEKİYORDU"

Köpeğinin cinsinin Çin Aslanı olduğunu belirten Fırat Kartal, küçük yaşta aldığı köpeğinin son zamanlarda böbreğinden rahatsızlandığını ve çok acı çektiğini belirterek onu uyutma kararı aldığını ifade etti. Kartal, "Durumu çok kötüydü ve her gün acı çekiyordu. Biz de mecbur uyutmak zorunda kaldık. Gömmek için burayı seçtim. 15 gün önce oldu bu olay.