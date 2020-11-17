Erzurum'da feci olay! Yakınları sinir krizi geçirdi





Sac tabakalardaki buzlanma nedeniyle ayağı kayan ve dengesini kaybeden Başar, binanın arka bahçesine düştü. 6'ncı kattan beton zemine çakılan Başar'ı gören apartman sakinleri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.