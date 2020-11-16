Bilecik'te koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu

Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.