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Bilecik'te koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu

'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı. Öte yandan 'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. 'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Müdürü olay yerine gelerek inceleme yaptı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Bilecik'te koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu

Alınan bilgilere göre; 'te 2019 yılında ile dünya evine giren , yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı.

Bugün 'dan görülen dava sonrası Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki eşi Cemile ve kayınpederi 'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı.

En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Müdürü olay yerine gelerek inceleme yaptı.

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