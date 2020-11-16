Samsun’da 60 bin yıllık Tekkeköy Mağaraları’nın duvarları yazı tahtasına döndü

'YAZILAR YAZMIŞLAR, MASKELERİNİ ATMIŞLAR'

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni gezmeye geldiğini belirten Muhammet Özdemir de, "Burası tarihi bir yapı, bu nedenle herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ne yazık ki bazı vatandaşlar yüzünden mağaraların içi çok kötü durumda. Duvarlarına yazılar yazılmış, her yerde çöpler var. Bu alanın korunması gerekiyor. Aslında bu alanı gezerken korkuyoruz da çünkü 'acaba yukarıda birileri var mı?' diye endişe duyuyoruz. İnsanların bilinçli olması gerekiyor. Görevliler, bu alanı kontrol edebilir. Bütün mağaraların duvarlarında yazılar var. İnsanlar kullandıkları maskeleri atmışlar, çöplerini bırakmışlar, gerçekten çok üzücü bir durum. Çok güzel bir yer ama korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.