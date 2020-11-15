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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin tahrik!

’da il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Parti binası içerisinde alkış çalan HDP’lilere tepki gösteren annelerden bazıları fenalaştı. Fenalaşan kadınları, kadın polisler "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin tahrik!

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden 'a gelerek il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 440'ıncı gününde de devam ediyor.

HDP il binası içerisinde bulunan görevlilerin aileleri alkışlaması sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

FENALAŞAN AİLELERİ KADIN POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ
Aileler 13 yaşındaki çocukların iradeleri dışında dağa kaçırıldığını belirtirken, bazı aileler de tepki göstererek parti binasına girmek istedi.

Parti binasına girmek isteyen aileleri polis ekipleri engellerken bu sırada fenalaşan kadınları yine kadın polisler sakinleştirerek, "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına yüzleri çevirerek nöbetlerini sürdürdüler.

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