Bursa Şehir Hastanesi metro hattında ilk kazma vuruluyor

"PANDEMİDE TOPLU ULAŞIM SAYISI YÜZDE 50 DÜŞTÜ"

Şehir Hastanesi hattının da devreye girmesiyle yolcu taşıma kapasitesinde artış olacağını belirten Alinur Aktaş, "Şu an normal bir süreçten geçmiyoruz. Pandemi sürecinde yüzde 50'lilere düştü. Şuan yolcu taşıma kapasitesi bizim özel halk otobüsleri dahil kendi halk otobüslerimiz ve raylı sistemle birlikte yaklaşık 1 milyon insan taşıyoruz. Ama bu rakam pandemi sebebiyle 550 binlerde seyrediyor. Normal gün itibariyle baktığımızda Şehir Hastanesi ile o rakama bir 200 - 250 bin daha ilave olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



