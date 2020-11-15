Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise Kehribar'ın Budizm inanışında önemli ve kutsal bir yeri olduğuna işaret etti. Budizm'de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğuna dikkat çeken Shao, "Çin'deki kehribar piyasayı çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75'i Çin'e gönderiliyor. Orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. Beş bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz." dedi.