MasterChef'in çekimleri öncesi kavga! Yumruklar konuştu
MasterChef’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında, çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.
YAŞAM İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef'in bir bölümü Bursa'da çekildi. Çekim için MasterChef ekibi, Bursa'nın timsallerinden Tophane Meydanını tercih etti.
Çekim için sıkı tedbirler alan prodüksiyon ekibi, Bursalı vatandaşlarla zaman zaman tartışma yaşadı.
Vatandaşların izlemelerine bile izin vermeyen ekibin sert tepkisi Bursalıları sinirlendirdi.
Çekim alanında faaliyet gösteren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince kavga çıktı.
Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. MasterChef'in yarışmacılarının ise programda Bursa'ya has yemekleri yaptığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)