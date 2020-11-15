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MasterChef'in çekimleri öncesi kavga! Yumruklar konuştu

’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri 'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında, çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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MasterChef'in çekimleri öncesi kavga! Yumruklar konuştu

'in bir bölümü 'da çekildi. Çekim için MasterChef ekibi, Bursa'nın timsallerinden Tophane Meydanını tercih etti.

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga! Yumruklar konuştu MASTERCHEF'İN ÇEKİMLERİ ÖNCESİ KAVGA! YUMRUKLAR KONUŞTU

Çekim için sıkı tedbirler alan prodüksiyon ekibi, Bursalı vatandaşlarla zaman zaman tartışma yaşadı.

Vatandaşların izlemelerine bile izin vermeyen ekibin sert tepkisi Bursalıları sinirlendirdi.

Çekim alanında faaliyet gösteren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince kavga çıktı.

Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. MasterChef'in yarışmacılarının ise programda Bursa'ya has yemekleri yaptığı öğrenildi.

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