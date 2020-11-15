Çanakkale Biga’da 2 köye Kovid-19 kısıtlaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Güvemalan köyü sakinlerinden Enes Erdem, "Köyümüzde yaklaşık 20 kişide Covid-19 çıktığı için bazı kısıtlamalar geldi. Bizler tedbiri elden bırakmıyoruz ama maalesef aile ziyaretine giden insanlar, düğüne katılan insanlar virüsü kapıp köyümüze getirdi. Komşulara yayarak bunu 18-20 kişiye kadar çıkardıkları için görüldüğü gibi kısıtlamalar başladı. Kahvehaneler ve cami kapatıldı" dedi.