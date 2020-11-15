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Antalya'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beslediği hamsterı önce tokatladı sonra ısırmaya kalktı

'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Antalya'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beslediği hamsterı önce tokatladı sonra ısırmaya kalktı

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beslediği hamsterı önce tokatladı sonra ısırmaya kalktı

Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.

Antalya'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beslediği hamsterı önce tokatladı sonra ısırmaya kalktı

Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.

Antalya'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beslediği hamsterı önce tokatladı sonra ısırmaya kalktı

Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

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