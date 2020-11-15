Malatya'da aile içi şiddet! Cinnet getiren adam pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Açılan ateş sonucunda her iki bacağına da çok sayıda saçma isabet eden İ.H. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli İ.E. otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.