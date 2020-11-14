Soymak için girdiği iş yerinde öyle bir şey yaptı ki...

İÇİ BOŞ SU ŞİŞESİNİ DOLDURUP GERİ KOYDU

Bu arada bir güvenlik kamerası görüntüsünde iki hırsızın iş yerine mutfak penceresinden girdiği görüldü. Zanlılardan isminin Mustafa Y.'nin içeri girip burada bir süre tornavida ile çelik kasayı açmaya çalıştığı ancak açamayınca bırakıp tekrar mutfaktan dışarı çıkmak istediği sırada buzdolabını açıp şişedeki suyu içtiği daha sonra da şişeye su doldurup buzdolabına geri koyduğu görüldü.