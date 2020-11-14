



Nasıl sizin çocuklarınız da sizin için değerliyse, benim çocuklarım da benim için çok çok değerlidir. Ben onlar için hayatta kalıyorum. Yüce Türk devletinden de bana bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum, yalvarıyorum. Irak hükümetine yalvarıyorum. Bana yardım edin çocuklarımı kurtarın" diye gözyaşı dökerek yardım istedi.