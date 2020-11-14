İzmir'deki battaniye skandalının ardından hurdacı çıktı: Halkın hizmetine sundum

'3 BİNE YAKIN BATTANİYE ALDIM'

Zeki Özçakı, deprem bölgesinden 3 bine yakın battaniye aldığını belirterek, "Bunlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında bulunan çöp bölgesinden alındı. Ben kendim gidip almadım, oradaki çöpleri toplayan kişiden aldım. Ben hurdacılık yaptığım için, bunları çöpten toplayan kişiler beni aradı; 'Ağabey elimde böyle bir malzeme var, alır mısın?' dediler. Biz de gittik, gördük yerinde. Arabaya yığdık, 3-5 TL karşılığında aldık. Üzerine de 1-2 TL fark koyup satıyorum. Yasal olmayan, yasak olduğunu bildiğim bir şeyi ben kapımın önüne koyup satar mıyım burada" dedi.