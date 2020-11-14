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Gebze'de silah fabrikasında korkutan yangın | A Haber olay yerinde...

'nin Gebze ilçesinde silah fabrikasında çıktı. Olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer olay yerinden son durumu canlı yayında aktardı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Gebze'de silah fabrikasında korkutan yangın | A Haber olay yerinde...

, saat 18.45 sıralarında Gebze İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan silah fabrikasının depo kısmında çıktı.

Depo kısmında yoğun dumanlar yükseldiğini gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gebze'de silah fabrikasında korkutan yangın! A Haber olay yerinde... GEBZE'DE SİLAH FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN! A HABER OLAY YERİNDE...

İhbar üzerine olay yerine 'nin tüm ilçeleri ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.

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