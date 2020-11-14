Skandal görüntüler! Ankara'da sağlıkçılara çirkin saldırı

Edinilen bilgilere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne gece geç saatlerde bisikletten düştüğü için kalp sorunları yaşayan bir hasta getirildi.

Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ve sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Hasta yakınları bunun üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar ise yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak cihazlarla barikat kurdu.

Polisin olaya müdahale etmesinin arından 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise olaya ilişkin, "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.