Uyluk kemiğindeki eğriliği düzeltmek için platin takılırken matkap kırılmış! Hayatı kabusa döndü

28 yaşındaki Mücahit E., özel bir firmada çalışıyordu. İddiaya göre genç ayağında bir sıkıntı vardı; Sağlıklı yürüyemiyor, koşamıyor hatta hareket etmekte dahi zorlanıyordu. Geçtiğimiz yıl ayağının ağrısına daha fazla dayanamayan Mücahit, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir hastaneye başvurdu. Uyluk keminde eğilme olduğu belirlenen genç adam yapılan ameliyat sonrası uyruk kemiği kırılıp düzeltildi ve kalçasına ise bir adet platin yerleştirilerek tedavi edildi.