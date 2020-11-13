Tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerimleri satmak isterken yakalandı

Kütahya'da tarihi eser niteliği taşıyan küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isteyen A.K. alıcı kılığına giren polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin evinde de biri küçük boy diğeri rulo halindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.