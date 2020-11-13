Emine Yanıkoğlu'nu öldüren koca "Aldattı" diye kendini savundu! Savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu

Olay günü konuşmak için yanına gittiği eşinin eve dönmeyeceğini söyleyerek eşyalarını istediğini ifade eden Yanıkoğlu, "Eve gidip eşyaları aldım. Birkaç yıl önce internetten satın aldığım pompalı tüfeği de bir başkasına satmak için yanıma aldım. Tekrar eşimin yanına gittiğimde 'Neden eve dönmüyorsun, çocuğumuza neden bakmıyorsun' diye sordum. Bana, 'Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım' deyince sırt çantasında bulunan tüfeği çıkarttım. Eşim başka bir odaya kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıya ateş ettikten sonra ayağımla vurarak açtım, hiçbir şey söylemeden diz çöken eşime ateş ettim. Evden çıktım ve teslim oldum" iddialarında bulundu.