Mersin'de 'pes' dedirten olay! Kovid-19 çıkan kişi otogarda yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, HES kodu sorgulamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu görülen kişi, evinde karantinaya alındı. Vatandaşları yaşanan bu olay sonrası sosyal medyada bu kadarına da 'pes' artık diye sitem etti.
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Kentteki bir hastanede Kovid-19 testi yaptıran 56 yaşındaki İ.Ö, sonucun çıkmasını beklemeden şehirlerarası otobüs bileti almak için Anamur Otogarı'na gitti.
İHBAR SONRASI OTOGARDA YAKALANDI
Otobüs firması yetkilileri, HES kodu sorgulamasında İ.Ö'nün test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.