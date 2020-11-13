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Mersin'de 'pes' dedirten olay! Kovid-19 çıkan kişi otogarda yakalandı

'in Anamur ilçesinde, kodu sorgulamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu görülen kişi, evinde karantinaya alındı. Vatandaşları yaşanan bu olay sonrası sosyal medyada bu kadarına da 'pes' artık diye sitem etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Mersin'de 'pes' dedirten olay! Kovid-19 çıkan kişi otogarda yakalandı

Kentteki bir hastanede Kovid-19 testi yaptıran 56 yaşındaki İ.Ö, sonucun çıkmasını beklemeden şehirlerarası otobüs bileti almak için Anamur Otogarı'na gitti.

İHBAR SONRASI OTOGARDA YAKALANDI

Otobüs firması yetkilileri, kodu sorgulamasında İ.Ö'nün test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Test sonucunu beklemeden seyahat ettiği için 900 lira ceza kesilen İ.Ö, sağlık kontrolü için Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.

İ.Ö'nün evinde 10 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

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