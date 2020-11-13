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Koronavirüse yakalanan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl? Oğlu Mehmet Hakan Kekeç'ten açıklama

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan yazarı ’in tedavisi sürüyor. Ahmet Kekeç’in oğlu ’in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Koronavirüse yakalanan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl? Oğlu Mehmet Hakan Kekeç'ten açıklama

SABAH'a konuşan Mehmet Hakan Kekeç, babasının durumunun Pazar gününden beri ciddiyetini koruduğunu belirterek, "İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız" dedi.

"BABAMIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Mehmet Hakan Kekeç, şunları söyledi:

"Babam Ahmet Kekeç'in pazar günü fenalaşması nedeniyle hastaneye ambulansla götürdüğümüz Pazar gününden beri durumu ciddiyetini koruyor. Anlık ve kısmi düzelmeler olsa da bardağa henüz dolu tarafından bakamıyoruz."

"DUA BEKLİYORUZ.."

"Covid, anladığımız kadarıyla var olan sorunları büyüten bir hastalık. Babamın bilmediğimiz bir hastalığı daha varmış ama şu an bunların vakti değil. İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız."

"SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA ŞÜKRAN DUYUYORUZ"

"İyiyiz. Ne yazık ki belirti vermediğimiz için erken davranmadık. Bu arada hastaneye gidemediğimiz gerekçesiyle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat bilgi alabilmemiz için devreye girdi. Kendisine şükran duyuyoruz."

MUHAMMED UZUN / SABAH

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