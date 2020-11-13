İstanbullulara Cumartesi günü için yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.