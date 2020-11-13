İstanbullulara Cumartesi günü için yağmur uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları Cumartesi günü için uyardı. MGM'den yapılan hava durumu tahmini açıklamasında, Cumartesi günü İstanbul'da yağmur beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için son dakika yağış uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada, sağanak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji, İstanbul'da sağanak yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti.
Yarın saat 18:00'de sona erecek uyarıda İstanbul için "Çok bulutlu ve sağanak yağışlı" ifadeleri kullanıldı.