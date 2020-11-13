Bursa'da kamyonun çaptığı adam kanlar içinde yere yığıldı

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücü ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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