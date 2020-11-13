Kadınlar yine acımasızca öldürüldü!





CİNAYET 'GELİYORUM' DEDİ

Daha önce de tartıştığı bir arkadaşını silahla yaraladığı ve bu nedenle gözaltına alındığı belirlenen Gül'ün, 24 Ekim'de bir restorandan yaptığı sosyal medya paylaşımının altına, 'Acımasız olduğumuz doğrudur' yazdığı görüldü. Gül, 1 Kasım'da çektiği ve "Bize yalan söyleyen, yanlış yapan herkesin bir cezası var. Her şeyin bir bedeli var" dediği videoyu "Canı yanan sabır etsin. Can yakan canının yanacağı günü beklesin" sözleriyle paylaştı. Gül'ün sosyal medya paylaşımları cinayet adeta "geliyorum" dedirtti.