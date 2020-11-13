Flaş koronavirüs uyarısı: Bu kokuyu alan korksun

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarının satır aralarında önemli bilgiler vardı. Koca "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim" şeklinde konuştu.

TÜRK DOKTORLAR DÜNYAYA UMUT OLDU

Öte yandan önceki gün firmalarının koronavirüs aşılarında yüzde 90'ları bulan başarı gözlemlediklerini açıklayan ve Kovid-19 aşısıyla dünyaya umut veren Türk doktorlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin çalışmalarına ilişkin sevindirici haberler geliyor. Biontech şirketinin aşının başarıya ulaşması halinde kıs sürede 300 milyon doz koronavirüs aşısı üreteceği gelen son dakika bilgileri arasında