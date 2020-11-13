Eminönü'nde dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde buldular...

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişiye ait cansız bir bedeni park içerisindeki ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park ve çevresini şeritlerle kapatırken sağlık ekipleri asılı halde bulunan kişi üzerinde inceleme yaptı.