Isparta’da bir köy karantinaya alındı
Isparta’nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyünde Kovid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalılığı nedeniyle 14 gün karantina kararı alındı.
YAŞAM AA
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize 220 nüfuslu Yaka Köyü'nde COVID-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Aksu Yaka Köyü'nün 12 Kasım 2020 tarihi saat:18.00 itibariyle, 26 Kasım 2020 tarihi saat: 18.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.
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