Bursa'da korkunç kaza! Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Kaza sonucu şoka giren minibüs sürücüsü Metin K. ise kazayı "Otomobil aniden yoluma çıktı. Ona çarpmamak için ne yaptıysam kurtaramadım. Ben de nasıl olduğunu anlayamadım." sözleriyle anlattı.





Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.