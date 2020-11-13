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İzmir’de eşini ve kızını öldüren koca balkonda sigara içerken jandarma tarafından yakalandı

Kınık ilçesinde pazarcı (55), eşi (50) ve kızı 'ı (22) bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Kocabıyık eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunup gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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İzmir’de eşini ve kızını öldüren koca balkonda sigara içerken jandarma tarafından yakalandı

3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip pazarcılığa başlayan , bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi.

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İhbar üzerine ailenin evine giden jandarma ekipleri, ' mutfakta, kızı 'ı da yatak odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı.

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