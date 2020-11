Son dakika: Çankırı Valisi açıkladı: Kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

"GENÇLER BÜYÜKLERİMİZİ HASTA ETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Vali Ayaz kentte vakaların arttığını ifade ederek, "Tekrar söylüyoruz gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Hala 65 yaş üzeri hasta sayımız ciddi manada her geçen gün artıyor maalesef. Şimdi kış geliyor açık hava avantajımızı giderek kaybediyoruz her gün. Vatandaşlarımızdan lütfen daha az sosyalleşme, daha az seyahat, daha az hareket etmelerini istiyoruz. İşin sonu kötü bitiyor. En son 159 olarak açıklamıştım vefat sayısını ama bu sayıya yeni vatandaşlarımız da maalesef eklendi. Korona virüs her gün sevdiklerimizi bizden almaya devam ediyor. Onun için biraz daha tedbirli olacağız, biraz daha sabredeceğiz. Aşı çalışmalarında malum umut verici çalışmalar var. İnşallah birkaç ay içerisinde aşıların geleceğini ve salgında önemli bir ilerleme sağlanacağını ümit ediyoruz. Ama bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan istediğimiz maksimum dikkat maksimum tedbir" ifadelerine yer verdi.