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Sosyal medyada beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü

Sosyal medyada beğeni kazanmak uğruna yapılanlar tepki çekiyor. Son olarak Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Sosyal medyada beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü

hesaplarından paylaşmak üzere kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.

Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.

Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Korku dolu anlardan bir görüntü

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