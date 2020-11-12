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İstanbul Boğazı’nda skandal “korona eğlencesi” kamerada! Teknede yasağa rağmen nargile bile içtiler

’na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen eğlencede ne taktı ne de sosyal kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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İstanbul Boğazı’nda skandal “korona eğlencesi” kamerada! Teknede yasağa rağmen nargile bile içtiler

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti.

İstanbul Boğazı’nda skandal “korona eğlencesi” kamerada! Teknede yasağa rağmen nargile bile içtiler İSTANBUL BOĞAZI’NDA SKANDAL “KORONA EĞLENCESİ” KAMERADA! TEKNEDE YASAĞA RAĞMEN NARGİLE BİLE İÇTİLER

Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, 'na Kabataş iskelesinden dün saat 19.30 sıralarında açılan bir teknede akşam saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.

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EĞLENCEDE GÖBEK ATIP HALAY ÇEKTİLER

Teknede korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, takmayarak ve sosyal kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Eğlenceye katılanlar eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

Eğlencede müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

TEKNEDE NARGİLE DAHİ İÇTİLER

Çalışanların dahi maske takmadığı "korona eğlencesinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan teknede yasağa rağmen nargile içilmesi de dikkat çekti.

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