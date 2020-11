Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan’dan ürküten deprem senaryosu! 1 milyon kişi evsiz kalacak

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

'Türkiye'nin afet bilinci konusunda öğrenmesi gerekenler var' diyen Prof. Dr. Altan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu öğrendik. Ama afet bilinci konusunda öğrenmemiz gerekenler var. Şu gerçeği söylemem gerek; Türkiye'nin her yerinde 5 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu durumu kabullenip ona göre önlemler almamız lazım. Türkiye deprem tehlike haritası yeni güncellendi. Türkiye deprem tehlike haritasında kırmızıyla gösterilen yerlerde her an büyük bir deprem olabilir. Sarıyla gösterilen yerlerdeyse 5 veya 4 büyüklüğünde depremler yaşanabilir. Bu süreçte bazı spekülasyonlardan uzak durmak lazım. Son zamanlarda Ege Bölgesi için 7 ve üzeri depremler beklendiği söylenmekte. Ancak Ege Bölgesi'nde bu zamanda kadar en fazla 6 ve 7 büyüklüğü arasında depremler görülmüştür. O sebepten Ege Bölgesinde 7 büyüklüğünün üzerinde deprem üretecek bir fay bulunduğunu bilimsel olarak söyleyemeyiz. Bundan sonra yapabileceğimizse 30 yılını tamamlamış yapılarımızı yenilememizdir."