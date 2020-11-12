Kahreden hata! Hırsız sandığı oğlunu öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Bir çocuk babası Mehmet A., kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmer A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.



Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.