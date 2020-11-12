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Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'da

'de, 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, tedavi için 'ya götürüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'da

'nin kasabasında 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde doğan 2 kız kardeş, 'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

4 gün hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, 'na ait ambulans uçakla 'ya getirildi.

4 kilo 200 gram ağırlığındaki siyam ikizleri, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bebeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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