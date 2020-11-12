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AK Partili 6 milletvekilinin Kovid-19 (koronavirüs) testi pozitif çıktı

 6 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sadece son bir haftada 11 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı, toplam sayının ise 40'ı aştığı belirtildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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AK Partili 6 milletvekilinin Kovid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı

Giresun Milletvekili , AK , AK Parti İzmir Milletvekili , AK Parti Kırklareli Milletvekili , AK Parti Bolu Milletvekili ve AK Parti Muğla , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti milletvekilleri, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladılar.

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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum şu an iyidir. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavim sürecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir: "Vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum."

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: "Rutin olarak yapılan Kovid-19 test sonuçlarımız neticesinde; eşim ve yakın çalışma arkadaşımızda pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, genel sağlık durumumuz iyi. Bir süre karantinada olduğumuz için aranızda olamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Dualarınızı bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyor; hepinize hayırlı akşamlar diliyorum."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz: "Bugün Hastanesinde yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun."

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın: "Vücut kırgınlığı hissetmem sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum."

AK Parti Muğla Yelda Erol Gökcan: "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

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