Bursa Ankara yolunda facianın eşiğinden dönüldü! Tonlarca ağırlığındaki iş makinesi karayoluna devrildi

Bu sırada iş makinesini döndüren şahıs makinenin paletlerden birinin çalışmaması nedeniyle karayoluna devrildi. Her gün yüzlerce aracın geçtiği yolda bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Yolu kapatan iş makinesi hurdalık alanda bulunan bir başka traktörle yoldan çekilerek yol açıldı.