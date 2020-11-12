46 yıl sonra gelen gurur! "Devletimizden Allah razı olsun"

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

İbrahim Bülbül'e gönderilen gazilik madalyasını ve beratını Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı takdim etti. 46 yıl aradan sonra gazi olan İbrahim Bülbül çok mutlu olduğunu söyleyerek, "1974 yılında Silifke mayın arama tarama gemisinde askerdim. Bu gemiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Orada bir patlama sonucunda yaralanma olayı da yaşadım. Askerliğim bitti memleketime döndüm. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlara gazilik unvanı veriliyordu. Ben de gittim askeri yetkililerle görüştüm. Bana gazilik hakkım olmadığını söylediler. Ben de daha sonra normal şekilde yaşantıma devam ettim. Çok da üzerine düşmedim. Oğlum gazilerle olduğu bir ortamda benim de bu harekata katıldığımı anlatmış. Onlar da benim gazilik hakkım olduğunu söylemişler. Oğlum daha sonra başvurdu. Bu durum araştırıldı. Benim gazilik hakkım olduğu anlaşıldı. Devletimizden Allah razı olsun. 46 yıl sonra beni gazilik ile ödüllendirdi. Çok sevinçliyim çok mutluyum" dedi.