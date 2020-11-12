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Tekirdağ'da yapılan operasyonda sırt çantasında tarihi eser ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda niteliği taşıyan objeler ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda sırt çantasında tarihi eser ele geçirildi

İl ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldığı H.T.'nin sırt çantasında; tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 madalyon, 2 gerdanlık, 2 broş, 8 obje, 2 sikke, tabak ve kemer ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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