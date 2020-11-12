Tekirdağ'da yapılan operasyonda sırt çantasında tarihi eser ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldığı H.T.'nin sırt çantasında; tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 madalyon, 2 gerdanlık, 2 broş, 8 obje, 2 sikke, tabak ve kemer ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.