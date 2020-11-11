Konya Valiliğinden "uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama
Konya Valiliği, bazı medya organlarında yer alan Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde uçak düştüğüne dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"10 Kasım 2020 tarihinde medyaya yansıyan 'Konya Akkise'deki patlamanın nedeni uçak düşmesi mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."