Konya Valiliğinden "uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama

Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Kasım 2020 tarihinde medyaya yansıyan 'Konya Akkise'deki patlamanın nedeni uçak düşmesi mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."