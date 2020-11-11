İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar süreceği öğrenildi.