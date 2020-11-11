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İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim’de “” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa sorgusu yapıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde '' uygulaması gerçekleştirildi.

MASKE KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar süreceği öğrenildi.

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