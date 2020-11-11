İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi korona, İzmir'de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de

-Sokakta sigara içmek ve

-65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış;

Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır.

Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 11, 2020