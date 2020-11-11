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İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 – 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı. Dün İstanbul ve Ankara'da da 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı getirilmişti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, korona virüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir önlemlerini açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmir genelinde sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşlara da saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Öte yandan Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılırken, özel sektör mesai düzenlemesi çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi korona, İzmir'de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.

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