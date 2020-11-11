Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çekimlerin bitmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Metrobüs geçişleri ise yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendirildi.

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