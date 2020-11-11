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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish 2020" öncesi, tanıtımı yapılan çekimler kapsamında trafiğe kapatılmıştı. Araç trafiğine kapatılan köprü, çekimlerin bitmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çekimlerin bitmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Metrobüs geçişleri ise yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendirildi.

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