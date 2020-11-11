Ne kira ne de fatura ödüyorlar! Badana bahanesiyle eve yerleştiler

İddiaya göre, ilanı gören bir kadın, Akbulut ailesinin kapısını çalıp, Nazmi Akbulut'un eşi Selime Akbulut'a (50) gelini için daireyi kiralamak istediğini söyledi. Selime Akbulut'un "Daire çok küçük, gençlere olmaz" yanıtına rağmen aynı günün akşamında oğlu B.K. ile gelini olduğunu iddia ettiği kadını, daireyi görmeleri için gönderdi.

Selime Akbulut'la birlikte daireye giren B.K. ve yanındaki kadın, evi kiralamak istediklerini söyledi. Kira kontratı imzalamadan Selime Akbulut'tan boya-badana yaptırma bahanesiyle anahtarı alan B.K., yine iddiaya göre, ailenin evde olmadığı gün taşındı. Nazmi Akbulut hemen kira kontratı yapmak istedi. Ancak kontratı imzalamayan B.K., aradan geçen süreye rağmen kira da ödemedi.