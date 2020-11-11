11 Kasım 2020, Çarşamba
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Polisten kaçmak için ormanda yaşam alanı kurmuş! Taciz şüphelisi böyle yakalandı

'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan 24 yaşındaki Süleyman G., polis ekiplerince bir arkadaşının evinde saklanırken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz şüphelisi Süleyman G.'nin polisten gizlenmek için evinin yakınlarındaki bir ormanlık alanda çalılıklar arasına yaşam alanı kurup bir süre saklandığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Polisten kaçmak için ormanda yaşam alanı kurmuş! Taciz şüphelisi böyle yakalandı

Hamidiye Mahallesi'nde oturan ve hırsızlık, kasten yaralama gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Süleyman G., geçen Eylül ayında bir kadına cinsel tacizde bulundu.

Polisten kaçmak için ormanda yaşam alanı kurmuş! Taciz şüphelisi böyle yakalandı

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Süleyman G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, gidebileceği adresleri kontrol etti. Ancak şüpheliye ulaşamadı.

Polisten kaçmak için ormanda yaşam alanı kurmuş! Taciz şüphelisi böyle yakalandı

Yapılan araştırmaların ardından Süleyman G.'nin evinin yakınındaki ormanlık alandaki çalılıklar arasında gizlendiği tespit edildi. Şüphelinin kendine kurduğu yaşam alanında kullandığı yatak, battaniye, su ve yiyecek bulundu. Bir süre izlenen çalılıklar arasındaki yatak ve battaniyenin oturduğu evin çatısına taşındığı belirlendi.

Polisten kaçmak için ormanda yaşam alanı kurmuş! Taciz şüphelisi böyle yakalandı

Ancak şüpheli Süleyman G. bulunamadı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Süleyman G.'nin Hisarcık ilçesindeki arkadaşının köy evinde gizlendiği tespit edildi. Elektrik tamircisi kılığına giren polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Süleyman G. yakalanarak gözaltına alındı.

Polisten kaçmak için ormanda yaşam alanı kurmuş! Taciz şüphelisi böyle yakalandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü?nde ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Süleyman G., çıkarıldığı mahkemece ?cinsel taciz? suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine konuldu.

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