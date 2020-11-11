11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kars'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'ta bir köyde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Kars'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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