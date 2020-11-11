Son dakika: Kars'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberi... Kars'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.